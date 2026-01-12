Delcy Rodríguez: «Hay un Gobierno que manda en Venezuela, una presidenta encargada y un presidente rehén en EE.UU.»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes que su país no está siendo gobernado por ningún otro país, sino que son las autoridades locales las que llevan las riendas de la situación.

«He visto por ahí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EE.UU.«, sostuvo la dignataria en un acto a propósito del reinicio de las actividades escolares.

La actividad tuvo lugar en la localidad de Catia La Mar, estado La Guaira, directamente afectada por los bombardeos estadounidenses del pasado 3 de enero. «Fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita e ilegal del Gobierno de EE.UU. contra el pueblo venezolano», puntualizó, al tiempo que aseguró que desde ese sitio, su gestión reafirma «la soberanía y la independencia de Venezuela».

En el mismo orden, Rodríguez aseveró que Caracas gobierna «junto al pueblo organizado, junto al poder popular» y avanza «en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y proteger los derechos» de su «amada Venezuela».

Autoproclamación y estridencias

La noche de este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en sus redes sociales una imagen que emula un artículo de Wikipedia, en la que figura como «presidente interino» de Venezuela desde enero de 2026.

Tras la agresión militar contra el territorio venezolano, el líder estadounidense se ha presentado a sí mismo como «una figura clave» en la gobernanza de la nación bolivariana y afirmó que altos funcionarios de su gestión, como los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Peter Hegseth, le ayudarán en esa tarea.

Estas expresiones han sido rechazadas por Rodríguez, quien la semana anterior aseguró que Venezuela no está siendo gobernada por «ningún agente externo». «El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país; no hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su Gobierno constitucional, es el poder popular consolidado», expresó en una intervención televisada.

Delcy Rodríguez plantea las tres «claves para vencer» en la coyuntura nacional

Del mismo modo, Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo «indefinido», han aseverado que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes de Venezuela, han declarado que las autoridades venezolanas les han dado una gran cantidad de petróleo y han amenazado con recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen sus objetivos.

A contrapelo de esas declaraciones, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con la Casa Blanca para la «venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países«, en estricta observancia de los «criterios de legalidad, transparencia y beneficio» para las dos partes.

«Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica este muy bien determinada en contratos comerciales«, dijo, por su lado, la mandataria encargada.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, el pasado 3 de enero, que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU., en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de narcoterrorismo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

Fuente: RT