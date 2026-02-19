Delincuentes desarman seguridad y asaltan residencia del senador Félix Bautista en San Juan

SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD.– Cinco hombres armados lograron asaltar la madrugada de este jueves la residencia del senador por la Fuerza del Pueblo (FP), Félix Bautista, ubicada en el municipio de San Juan.

Para cometer la acción delictiva, los antisociales rompieron una persiana de la vivienda y ya dentro de la misma lograron desarmar al militar encargado de la custodia de la residencia, a quien amordazaron de pies y manos.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas por una persona cercana al legislador, los hombres exigían al seguridad que le buscara dinero, pero tras buscar en varias areas no hallaron efectivo.

Una vez neutralizada la seguridad, los desaprensivos penetraron al interior de la propiedad, donde realizaron diversos destrozos en las habitaciones; cargaron con varios objetos de valor (pendientes de inventario oficial) y revisaron áreas específicas en busca de cajas fuertes o artículos de lujo.

Agentes de la Policía Nacional y unidades de la Policía Científica se presentaron en el lugar a primeras horas de la mañana para iniciar las pesquisas.

Actualmente, las autoridades trabajan en el levantamiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona; la recolección de huellas dactilares y evidencias físicas dentro de la residencia y el interrogatorio al personal de seguridad para identificar a los responsables.

Fuente: De Ultimo Minuto