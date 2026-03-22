Denuncian al alcalde de Dajabón por supuesta violencia de género

La joven Rainy de la Rosa presentó una denuncia por presunta violencia de género ante la Corte de Apelación de Montecristi contra Santiago Riverón, actualmente alcalde de Dajabón, por supuesta violencia de género tras alegar haber sido ofendida durante una llamada telefónica.

De acuerdo con sus asesores legales, el incidente habría ocurrido en el marco de una comunicación directa entre ambas partes, en la cual el ejecutivo municipal incurrió en expresiones inapropiadas contra la joven.

Como parte del proceso judicial, en los próximos días será solicitada una evaluación psicológica a la joven con el fin de determinar el nivel de afectación emocional provocado por la situación denunciada.

Los abogados de la joven confirmaron que procederán a notificar formalmente al alcalde en el transcurso de los próximos días, dando continuidad al proceso legal correspondiente.

FUENTE: PANORAMA