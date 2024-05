Abinader revela Gobierno construirá dos parqueos, uno en el Palacio Nacional

Send an email

La dificultad para obtener un parqueo en los alrededores del Palacio Nacional es algo de lo cual el presidente de la República, Luis Abinader, dijo estar consciente y por ello reveló este lunes que el Gobierno trabaja en la construcción de dos edificios de estacionamientos en la zona para ayudar en la solución a esta problemática, que aclaró tiene sus años.

Una de estas edificaciones estaría en la casa presidencial, según dijo, para, al mismo tiempo, ubicar a empleados que desempeñan sus labores en espacios muy reducidos en el Palacio.

«Hay dos planes, dos diseños de parqueos. Uno con un edificio que vamos a hacer aquí, hay gente que debemos ponerlos a trabajar en mejor espacio aquí en el Palacio Nacional, las oficinas son muy pequeñas y se va a hacer un parqueo, conjuntamente con un nuevo edificio de oficinas«, explicó el mandatario.

Abinader dio a conocer la información durante LA Semanal con la Prensa de este lunes al ser cuestionado por una periodista sobre las dificultades que los visitantes a la sede del Poder Ejecutivo enfrentan para lograr estacionarse en áreas aledañas.

Sin embargo, no entró en detalles sobre la zona específica en que se edificaría.

Sobre el otro lugar de estacionamiento para vehículos que el Gobierno planea, el mandatario dijo que ya está «en proceso de construcción» y que cree que es a través del modelo de alianza público-privada.

Detalló que está frente a la edificación donde antes funcionaba la Dirección General de Bienes Nacional, que mudó sus operaciones a La Feria.

Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa de este seis de mayo de 2024. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

«Hay otro que está en proceso de construcción, me parece que a través de una alianza público privada. No está inmediatamente adyacentemente al Palacio, pero sí está cerca, que es frente a donde estaba Bienes Nacionales«, expresó.

Dijo que la distancia del Palacio Nacionales a tres esquinas.

Preocupación por falta de parqueos

Abinader también dejó claro que el tema de los parqueos es «un problema que tiene varios años» y que se ha ido agravando con la adquisición de nuevas unidades vehiculares.

«Imagínese ustedes que en el país todos los años aumenta en un 8 % el parque vehicular y es resultado del crecimiento económico» Luis Abinader

Mandatario de RD

Otra de estas edificaciones se haría en alianza público-privada y estaría ubicada frente al edificioque alojaba las oficinas de Bienes Nacionales que fue mudado de lugar y queda a tres esquinas de distancia de la casa de gobierno.

Pregunta de periodista y respuesta de Abinader

Todos los que estamos aquí tenemos una gran preocupación, que ninguno ha externado y es el problema de los parqueos próximos al Palacio Nacional. Quería saber si está contemplado en su presupuesto la construcción de uno o dos parqueos que solucione ese problema, tanto a los que visitamos la casa de gobierno como a los que visitan las áreas aledañas

Mira, el tema del parqueo es un problema que tiene varios años, pero que se ha ido agravando con la mayor cantidad de vehículos, imagínense ustedes que en el país todos los años aumenta en un 8 % el parque vehicular y es resultado del crecimiento económico.

Entonces nosotros estamos tratando de incentivar, se están haciendo varios parqueos, pero no en la medida de lo que se necesitan. Hay dos planes, dos diseños de parqueos. Uno con un edificio que vamos a hacer, para aquí, hay gente que debemos ponerlos a trabajar en mejor espacio aquí en el Palacio Nacional, las oficinas son muy pequeñas y se va a hacer un parqueo, conjuntamente con un nuevo edificio de oficinas y hay otro que está en proceso de construcción, me parece que a través de una alianza público privada. No está inmediatamente adyacentemente al Palacio, pero sí está cerca, que es frente a donde estaba Bienes Nacionales, ustedes saben que Bienes Nacionales se mudó a La Feria, frente a Bienes Nacionales, que está a tres esquinas de aquí. Ahí se va a hacer un parqueo en una alianza público privada, tenemos notas de ese tema.

fuente: DL