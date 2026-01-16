DENUNCIAN INTENTOS DE RAPTOS DE MENORES POR PARTE DE OCUPANTES DE UNA CAMIONETA BLANCA EN SAN ISIDRO

SANTO DOMINGO, RD – La comunidad de San Isidro se encuentra en estado de máxima alerta tras las recientes denuncias sobre intentos de rapto de menores por parte de individuos que se desplazan en una camioneta marca Changan, color blanco.

Según testimonios recibidos por el programa Somos Pueblo Media, se han reportado al menos dos incidentes alarmantes que involucran el mismo vehículo. En el caso más reciente, la camioneta se detuvo frente a un establecimiento comercial donde se encontraban varios niños. Los ocupantes intentaron atraer a un menor de 9 años ofreciéndole juegos. La rápida intervención de un niño mayor y de la madre del pequeño evitó que el hecho pasara a mayores, provocando la huida de los sospechosos.

A esta denuncia se suma el testimonio de un chofer de transporte escolar, quien afirma haber sido perseguido por la misma camionetablanca en varias ocasiones durante su ruta habitual de recogida y entrega de estudiantes.

Un llamado a la acción de las autoridades Ante la gravedad de estos hechos, comunicadores y miembros de la comunidad han hecho un llamado urgente a la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que inicien una investigación exhaustiva en la zona de San Isidro.

«Las autoridades deben dar una vuelta por San Isidro y hablar con las personas. Parece que estos individuos están dando seguimiento constante a los niños y al transporte escolar», expresaron durante la emisión de Somos Pueblo Media.

Esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad infantil en el país, recordando casos recientes que aún mantienen a la sociedad dominicana en vilo. Se insta a los padres y tutores a extremar las medidas de precaución y a reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Fuente: SOMOS PUEBLO