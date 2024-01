Denuncian irregularidades en sentencia otorga derecho de propiedad del 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a una empresa

Send an email

La Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas denunció este miércoles una “supuesta mafia” que busca lograr una indemnización económica de más de mil millones de pesos a favor de Dantes Castillo Soto que representa la empresa DC International, S.R.L., quién reclama el derecho de propiedad de el 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Pidieron al Ministerio Público hacer una investigación ya que la empresa DC Internarional, los reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porción de terreno de 2,950,000 m2 y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de 676 millones de pesos por una porción de terreno de 16,900,000 m2 y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del ámbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duvergé, provincia Independencia.

Fuente: RC Noticias