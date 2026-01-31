Departamento de Justicia publica fotos de la celda de Epstein tras su fallecimiento

El Departamento de Justificación de Estados Unidos hizo públicas este viernes nuevas fotografías que muestran el interior de la celda donde fue hallado muerto el financista Jeffrey Epstein en 2019, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Las imágenes, difundidas como parte de la más reciente desclasificación de archivos relacionados con el caso Epstein, ofrecen una vista directa del lugar inmediatamente después del fallecimiento. En ellas se observa la puerta de la celda acordonada con cinta policial, una cama con sábanas de color naranja y una mesa lateral con dos tazas y otros objetos no identificados.

De acuerdo con los documentos divulgados, las fotografías estaban incluidas en un correo electrónico interno incorporado al expediente oficial del caso. El material tenía como objetivo documentar el estado de la celda en el momento en que el personal penitenciario encontró al recluso inconsciente.

Epstein murió en agosto de 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores. Las autoridades determinaron oficialmente que se trató de un suicidio, lo que puso fin al proceso penal en su contra, aunque dejó abiertas múltiples investigaciones sobre presuntos asociados y redes de explotación.

De manera adicional, el diario británico The Telegraph difundió un video sin fecha especificada que muestra un recorrido detallado por la celda vacía, material que ha vuelto a generar atención pública sobre las circunstancias que rodearon la muerte del financista.

