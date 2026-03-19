Desde Nueva York, Ligia Bonetti llama a ejercer un liderazgo con propósito, talento y humildad

La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, participó como oradora invitada en Nueva York en el Women Forum organizado por la National Supermarket Association, donde compartió su visión sobre el liderazgo en entornos empresariales cada vez más desafiantes.

Durante su intervención, Bonetti centró su mensaje en la importancia de apostar al talento, la humildad y el propósito como pilares fundamentales para generar impacto.

«Creo en el talento y en la capacidad de las personas para generar valor y abrir caminos. Las oportunidades están ahí: lo importante es cómo cada uno decide diferenciarse y avanzar si realmente quiere llegar», expresó ante los asistentes.

Reconocimiento a Ligia Bonetti

En el evento, que reunió a líderes empresariales y representantes del sector comercial, la ejecutiva dominicana también destacó el papel de las mujeres en la evolución del liderazgo. «Las mujeres que nos precedieron allanaron el camino para que hoy podamos estar donde estamos», afirmó.

En el marco de su participación en Nueva York, Bonetti recibió un reconocimiento especial por su trayectoria, liderazgo empresarial y aportes al desarrollo del sector, consolidando su proyección en escenarios internacionales.

Grupo SID fortalece sus lazos con la diáspora dominicana en EE. UU.

Asimismo, subrayó la necesidad de un liderazgo equilibrado, que combine firmeza y humanidad. «El mundo no necesita voces más estridentes ni egos más fuertes, sino líderes que comprendan que la firmeza y la humildad pueden coexistir«, sostuvo.

Bonetti añadió que liderar implica un proceso de evolución constante, en el que cualidades como la empatía, la determinación y la visión resultan esenciales para enfrentar los retos actuales.

«Siempre tengamos el valor de alzar la voz, la gracia para usarla con sabiduría, el poder para sostenerla con firmeza y el propósito para que realmente marque una diferencia», agregó.

Reconocimiento a Mariel López

Durante la jornada, Mariel López, gerente corporativa de Exportaciones, fue reconocida como una líder destacada en la industria por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del negocio y su proyección internacional.

A la actividad también asistieron otros ejecutivos de Grupo SID, entre ellos Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca; Roberto Bonetti, vicepresidente de Inversiones y Exportaciones; Leyla Alfonso, directora de Comunicación Corporativa; Carlos Reid, gerente corporativo de Negocios Internacionales; y Madeline Cruz, gerente de negocios cárnicos.

FUENTE: DIARIO LIBRE.