Desmantelan cultivo de marihuana en Peravia; ocupan 1,835 matas de hasta dos metros

Las autoridades dominicanas desmantelaron un “gran cultivo de marihuana” 1,835 plantas, en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen al propietario de terreno, de nacionalidad dominicana y a dos haitianos.

El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

“Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se estaban dedicando al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería del referido municipio”.

Carlos Devers, vocero de la DNCD, muestra alijo decomisadoDNCD

Al incursionar en el área con helicópteros y unidades terrestres, se localizaron un total de 1,835 plantas de marihuana, de aproximadamente dos metros de altura, dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, un bomba de regadío, un martillo, una pinza, un tanque, tres botellones de agua, dos colcha espuma, una carretilla, rollos de tela, un serrucho, varios garrafones de combustible, entre otras evidencias.

Los equipos actuantes también ocuparon cientos de fundas llenas de tierra y semillas preparadas para el cultivo del vegetal, las cuales se encontraban en el interior de una caseta construida de manera improvisada en el lugar.

Las autoridades piden a los implicados en el caso, todos identificados, que se entreguen para que respondan por las acusaciones que deberán enfrentar por violar la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Los organismos oficiales han reforzado las operaciones de interdicción y advierten a los involucrados en la actividad criminal que seguirán cerrando el cerco para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Las plantas del vegetal serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.

FUENTE: LISTIN DIARIO