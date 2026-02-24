Actualidad

Detienen mujer que cantó el Himno Nacional en dembow en Espaillat

Vidal Sepulveda Send an email Hace 18 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Espaillat.-El Ministerio Público informó que fue detenida la mujer que cantó el Himno Nacional en versión de dembow durante un evento público en la provincia Espaillat.

Según las informaciones, la acción provocó reacciones entre los presentes y en redes, lo que motivó la intervención de las autoridades para investigar las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre posibles cargos o medidas a tomar, mientras el caso continúa bajo evaluación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información oficial sobre este incidente.

El audiovisual que rápidamente se hizo viral en redes sociales generó indignación por parte de diversos sectores, calificándolo de una falta de respeto a los símbolos patrios.

Fuente: N Telemicro

