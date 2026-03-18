Deudores de pensión alimenticia enfrentarán sanciones históricas en RD

Padres que no cumplan con la pensión alimenticia no podrán renovar licencias, pasaportes ni salir del país, según establece un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos de Pérez.

La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de la manutención y proteger los derechos de los niños y las mujeres en República Dominicana.

El proyecto contempla la creación de un registro nacional de alimentantes y deudores morosos, interconectado con el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero.

Esto permitirá detectar de manera automática a quienes incumplan con la pensión y aplicar sanciones civiles y administrativas.

Entre las medidas propuestas se incluyen la imposibilidad de ocupar cargos públicos o aspirar a elecciones para quienes estén en la lista de morosos. Asimismo, la pensión alimenticia podrá extenderse hasta los 21 años si los hijos mantienen un rendimiento académico sobresaliente.

La iniciativa también faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) a gestionar la pensión de padres que residan fuera del país, en coordinación con acuerdos internacionales que permiten notificar e intimar al deudor, e incluso revocar visas o residencia si no cumplen con sus obligaciones.

Según el diputado Pérez, el proyecto responde a que un 93% de los casos de incumplimiento corresponden a hombres, dejando a muchas mujeres desamparadas por dificultades en los procesos actuales.

“Este proyecto no es solo una ley más, es una herramienta para proteger los sueños de los niños y fortalecer al Estado como aliado de las mujeres”, aseguró.

El proyecto cuenta con 57 artículos y se espera que sea debatido próximamente en la Cámara de Diputados.

Fuente: NT