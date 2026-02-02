DGII recauda casi RD$3,000 mil MM por renovación del marbete 2025-2026

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que un total de 1,784,234 propietarios de vehículos de motor renovaron a tiempo el impuesto de circulación vehicular, mejor conocido como marbete, durante la temporada 2025-2026, para una recaudación ascendente a RD 2,986,753,500.00, lo que representa un cumplimiento del 86 % de la meta establecida.

La institución explicó que 2,086,756 vehículos se encontraban hábiles para renovar en este período, con una recaudación estimada de RD 3,433,806,000.00, quedando pendientes de renovación 302,522 vehículos, equivalentes al 14 % del total.Del total de marbetes renovados, 1,574,955 se realizaron a través de las entidades financieras autorizadas, 167,496 mediante internet (portal web y la aplicación DGII Móvil) y 41,783 en las colecturías de la institución.

Al comparar el recaudo de esta temporada con el correspondiente al período 2024-2025, la DGII indicó que se registra un crecimiento de 4.77 %, equivalente a RD 136,053,000 adicionales.

El período de renovación inició el 21 de octubre de 2025. Las ventas por internet culminaron el 18 de enero, mientras que el plazo para renovar sin recargos en las entidades de intermediación financiera venció el 31 de enero.

La DGII comunicó que, a partir de este lunes 2 de febrero, el marbete continuará vendiéndose con el recargo correspondiente en las 47 entidades financieras autorizadas, así como en las colecturías de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y Sánchez, provincia Samaná.

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido. RD 2,000.00 de recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026. RD 2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025, correspondiente a RD 2,000.00 por concepto de sanción por no renovación y RD 100.00 por concepto de cesación administrativa. RD 3,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 y años anteriores, correspondiente a RD 3,000.00 por concepto de sanción por no renovación y RD 100.00 por concepto de cesación administrativa.

Para obtener el marbete, los contribuyentes deben presentar copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del vehículo, así como copia de la cédula de identidad de la persona que realiza la renovación.

Fuente: Panorama