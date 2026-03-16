Dictan 30 años de cárcel a hijo que pagó para matar a su padre y a la pareja de este en Nagua

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Un tribunal dictó sentencias de 30 y 20 años de prisión contra los culpables del asesinato de una pareja de esposos, propietarios de la Cabaña Benidorm, en un trágico suceso que conmocionó a la provincia María Trinidad Sánchez. El fallo judicial pone fin a un proceso que reveló una trama de traición familiar, en la que se determinó que el doble homicidio fue planificado por motivos económicos.

Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que Nervin Alcequiez Hilario, hijo de una de las víctimas, actuó como autor intelectual del crimen. Según el expediente, Alcequiez Hilario pagó la suma de RD$ 400,000 a un sicario para que ejecutara a su padre, Santos Alcequiez, de 65 años, y a la esposa de este, Miriam Altagracia Grullón Liz, de 53 años. El tribunal impuso al hijo de la víctima una pena de 20 años de reclusión por su responsabilidad en la planificación del hecho.

El suceso ocurrió la noche del 29 de marzo de 2022 en las instalaciones del negocio familiar, ubicado en la carretera Nagua–Sánchez, frente a la playa Los Gringos. El autor material, quien recibió la condena máxima de 30 años de prisión, penetró en el establecimiento y disparó contra la pareja, cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente con múltiples heridas de bala. Los jueces hallaron a ambos imputados culpables de los cargos de asesinato y asociación de malhechores.

Este caso generó una profunda indignación en el distrito municipal de San José de Matanzas y en toda la región, debido a la frialdad con la que se organizó el ataque contra los empresarios. Con la lectura de la sentencia, las autoridades dan por cerrado un capítulo que mantuvo en vilo a la comunidad, reafirmando las sanciones contra quienes recurren al sicariato y la violencia para dirimir conflictos de herencia o intereses financieros.