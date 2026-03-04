DIGEIG respalda destitución de exdirector del ITLA y recomienda sancionar a jefe de gabinete

Santo Domingo.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respaldó la destitución de Rafael Feliz García como director del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), dispuesta por el presidente Luis Abinader, y recomendó extender las sanciones al actual director de gabinete, Winston Paulino.

La decisión se produce tras una investigación realizada junto a la Unidad Antifraude, a raíz de una denuncia sobre el presunto cobro del 5 % del salario a empleados del ITLA para financiar el movimiento político “Jóvenes por el Cambio”, liderado por Feliz.

Aunque los servidores públicos entrevistados afirmaron que las contribuciones eran voluntarias, la DIGEIG concluyó que la existencia de un mecanismo organizado de recaudación con fines políticos dentro de una institución pública constituye una falta administrativa grave y vulnera el principio de imparcialidad establecido en la Ley 41-08 sobre Función Pública.

Feliz fue destituido mediante el Decreto 39-26 en enero de 2026. En el caso de Paulino, el órgano recomendó al Ministerio de Administración Pública iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, al considerarlo el principal impulsor de la práctica denunciada.

El informe también sugiere reforzar los controles internos para evitar la repetición de conductas que comprometan la integridad institucional.

Fuente: N Telemicro