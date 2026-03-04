Actualidad

DIGEIG respalda destitución de exdirector del ITLA y recomienda sancionar a jefe de gabinete

La decisión se produce tras una investigación realizada junto a la Unidad Antifraude

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
13 Se lee en 1 minuto

Santo Domingo.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respaldó la destitución de Rafael Feliz García como director del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), dispuesta por el presidente Luis Abinadery recomendó extender las sanciones al actual director de gabinete, Winston Paulino.

La decisión se produce tras una investigación realizada junto a la Unidad Antifraude, a raíz de una denuncia sobre el presunto cobro del 5 % del salario a empleados del ITLA para financiar el movimiento político “Jóvenes por el Cambio”, liderado por Feliz.

Aunque los servidores públicos entrevistados afirmaron que las contribuciones eran voluntarias, la DIGEIG concluyó que la existencia de un mecanismo organizado de recaudación con fines políticos dentro de una institución pública constituye una falta administrativa grave y vulnera el principio de imparcialidad establecido en la Ley 41-08 sobre Función Pública.

Feliz fue destituido mediante el Decreto 39-26 en enero de 2026. En el caso de Paulino, el órgano recomendó al Ministerio de Administración Pública iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, al considerarlo el principal impulsor de la práctica denunciada.

El informe también sugiere reforzar los controles internos para evitar la repetición de conductas que comprometan la integridad institucional.

Fuente: N Telemicro

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

“¡Por fin soy dominicano!” Manny Machado recibe su cédula de la Junta Central Electoral

Hace 45 minutos

Matan a un hombre dentro de ambulancia en Santurce; había salido de prisión en enero

Hace 3 horas

Intrant elimina simuladores y vuelve con los exámenes prácticos para licencia de conducir

Hace 4 horas

Ampliación de avenida República de Colombia busca reducir tapones crónicos en el Distrito Nacional

Hace 5 horas
Botón volver arriba