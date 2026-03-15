Digesett fiscaliza a conductores por obstruir tránsito en túnel 27 de Febrero

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) identificó y sancionó a dos conductores que provocaron un fuerte congestionamiento en el túnel de la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. La intervención de las autoridades se produjo tras la difusión masiva de un video en redes sociales, donde se observaba a ambos vehículos transitar de forma paralela, ocupando indebidamente los dos carriles del viaducto y bloqueando el paso al resto de los ciudadanos.

A través de la Dirección de Inteligencia Vial, la institución logró localizar a los responsables del incidente, a quienes se les aplicaron las sanciones correspondientes por violar la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Digesett enfatizó que este tipo de maniobras no solo generan retrasos innecesarios en una de las arterias más importantes de la capital, sino que representan un riesgo directo para la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Desde la entidad reguladora se hizo un llamado enérgico a la población para mantener una conducción responsable y respetar las normas establecidas. Asimismo, la Digesett advirtió que continuará empleando herramientas de monitoreo e inteligencia para detectar infracciones en tiempo real, reafirmando su compromiso con garantizar un tránsito ordenado, fluido y seguro en las vías públicas.