Diputado del PRM llama “fósiles” a dirigentes que buscan permanecer en la dirección del partido

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El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Báez, calificó como “fósiles y dinosaurios” a miembros de su propio partido que buscan permanecer en la dirección ejecutiva a nivel nacional y local.

El legislador expresó que estas estructuras estarían limitando el avance del liderazgo joven dentro de la organización política.

“Todos esos fósiles y dinosaurios que tenemos dirigiendo el partido en distrito y municipio se van a tener que quedar ahí por los años. Eso es terrible para el liderazgo joven de nuestro partido”, manifestó Báez.

El diputado aseguró que en el PRM hay jóvenes con capacidad de movilización que no están recibiendo oportunidades dentro de la organización.

Asimismo, llamó a la cúpula del partido a reflexionar sobre la situación interna, al considerar que estas decisiones podrían tener repercusiones en el proceso electoral de 2028.

“Yo espero que no la tenga, pero ha sido una mala decisión”, agregó el legislador.

Fuente: NT