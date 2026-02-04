Diputado Tobías Crespo organiza operativos de salud gratuitos en el DN, con atención odontológica y médica

El diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, anunció la realización de una serie de operativos médicos y odontológicos en varios sectores de las tres circunscripciones de la capital, con el objetivo de ofrecer atención gratuita a los residentes de la zona.

Bajo el nombre de “Operativo de Salud Comunitaria Odontológico y Médico”, se llevarán a cabo procedimientos como limpieza dental, extracciones, restauraciones dentales, colocación de prótesis dentales y radiografías. También se ofrecerá atención en odontopediatría para los más pequeños, así como consultas en oftalmología, medicina general y ginecología.

El evento, que se realizará del lunes 9 al viernes 13 de febrero, contará con la participación de más de 60 profesionales de la salud provenientes de Estados Unidos, quienes brindarán sus servicios a la comunidad.

El lunes 9 de febrero, el operativo comenzará en la Parroquia San Ignacio de Loyola, ubicada en la avenida Cayetano Germosén, en el barrio San José de la Circunscripción 1. El martes 10, se llevará a cabo en el Multiuso del Colegio Palma Real, en la avenida Los Ríos, en Palma Real-Girasoles, de la Circunscripción 2.

Para la Circunscripción No. 3, las actividades se coordinarán con la diputada Yudelka de la Rosa. El jueves 12, se realizará en el Club Rafael Leonidas Solano, en la calle Respaldo Franklin Díaz, en Guachupita, y el viernes 13, en la Parroquia Santa Ana, en la calle Eduardo Brito esquina Barney Morgan, entre los sectores de Gualey y Espaillat.

“Estos operativos representan un esfuerzo conjunto de los sectores sociales y comunitarios, enfocados en garantizar la salud y el bienestar de los habitantes del Distrito Nacional”, destacó Tobías Crespo, diputado de la FP.