Política

Diputados del PRM respaldan suspensión de regidor de Nigua acusado de violación sexual

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 Los diputados oficialistas Jorge Frías, Kenia Bidó, Antonio Brito Rodríguez y Dorina Rodríguez respaldaron la decisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de suspender al regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero (Enrique), acusado de violación sexual contra una menor de edad.

En esa misma dirección, los legisladores repudiaron tajantemente la acción denunciada y que presuntamente habría cometido Álvarez Peguero.

El PRM informó, mediante un comunicado publicado en su página web, sobre la suspensión del regidor Ángel María Álvarez Peguero, luego de comprobarse que enfrenta una acusación legal por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

La medida fue adoptada por el fiscal nacional del PRM, Tony Rodríguez, quien determinó la suspensión inmediata del dirigente político, conforme a lo establecido en los estatutos y reglamentos internos de la organización.

Fuente: N Digital

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