DNCD incauta 700 paquetes de presunta cocaína en el Puerto Caucedo

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público de la República Dominicana y con el apoyo de organismos de inteligencia, incautaron 700 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína durante un operativo realizado en el Puerto Multimodal Caucedo.

La operación se llevó a cabo como parte de las labores de inspección y control que desarrollan las autoridades en la terminal portuaria. Durante el proceso de verificación de varios contenedores que se encontraban en tránsito hacia Europa, los agentes detectaron inconsistencias en uno de ellos, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al abrir el contenedor, los equipos operativos localizaron cientos de paquetes de un polvo blanco, envueltos en cinta adhesiva y ocultos dentro de la carga. Tras el hallazgo, los paquetes fueron retirados del lugar y puestos bajo custodia de las autoridades para continuar con el proceso correspondiente.

La sustancia ocupada será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán los análisis para confirmar el tipo de droga y determinar el peso exacto del cargamento.

Las autoridades informaron que el decomiso forma parte de los esfuerzos para reforzar la lucha contra el narcotráfico internacional, especialmente en puertos y aeropuertos del país utilizados por redes criminales para enviar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación con el objetivo de identificar y apresar a los responsables vinculados al cargamento ilícito.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO