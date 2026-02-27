Documentos judiciales vinculan origen de presunta difamación contra Felipe Vicini a expulsión de evento empresarial en Colombia

Según documentos judiciales depositados ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, la presunta campaña de difamación e injuria atribuida a Juan Rolando Espinal del Rosario contra el empresario Felipe Augusto Vicini Llubereshabría surgido tras la no renovación de su membresía en una organización empresarial internacional, luego de un evento celebrado en Cartagena, Colombia.

De acuerdo con la querella , ambos coincidieron en junio de 2024 en la reunión anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), celebrada en Cartagena. El documento sostiene que, durante ese encuentro, Espinal habría incurrido en conductas de hostigamiento hacia Vicini, incluyendo la interrupción de conversaciones privadas con amigos y potenciales socios comerciales.

Posteriormente, la organización decidió no renovar la membresía de Espinal. Según la demanda, aunque Vicini no tuvo participación en dicha decisión, Espinal lo habría responsabilizado. El texto judicial señala que, en correos electrónicos fechados en septiembre y octubre de 2025, Espinal acusó a Vicini de “apuñalarlo por la espalda” y posteriormente amenazó con “iniciar una guerra”, afirmando: “No tengo nada que perder, mientras tú podrías perder cientos de millones”.

La demanda sostiene que, tras esas comunicaciones, Espinal y el comunicador Luis Alfredo Cabrera, conocido como “Kapulett”, habrían publicado varios videos en plataformas digitales en los que se formulan acusaciones que Vicini considera falsas y difamatorias, vinculándolo con el caso judicial conocido como Operación Medusa.

Fuente: El Testigo.