Dominicanos pierden cariño al voto: abstención va en aumento y se acerca al 50%

La República Dominicana registra una tendencia sostenida de abstención electoral, reflejada tanto en procesos presidenciales como en elecciones municipales y congresuales.

La disminución en la participación genera preocupación debido al impacto que puede tener en la legitimidad de las autoridades electas, que aunque resultan escogidas conforme a la ley, no cuentan con el respaldo de la mayoría del padrón.

Desde la década de 1960 hasta la actualidad, los porcentajes de participación han disminuido de manera constante y drástica.

En los años 60, la asistencia a las urnas promedió 69.88%. Durante los 70, fue de 70.49%; en los 80, 72.01%; y en los 90, 75.52%, el nivel más alto registrado. Ya en los 2000, la participación descendió a 73.47%, mientras que en la década de 2010 cayó a 69.96%.

En las dos elecciones generales de la década del 2020, el promedio se redujo a 54.83%, y en las elecciones municipales toca fondo, bajando del 50%.

ABSTENCIÓN DE 45.63% EN ELECCIONES 2024

De un padrón de ocho millones 145 mil 548 electores, votaron cuatro millones 429 mil 79 personas (54.37%). Los votos válidos ascendieron a cuatro millones 365 mil 147 (98.5%) y los nulos a 63 mil 932 (1.5%).

En cuanto a los resultados: Luis Abinader obtuvo dos millones 507 mil 297 votos (57.44%); Leonel Fernández logró un millón 259 mil 427 (28.85%) y Abel Martínez alcanzó 453 mil 468 votos (10.39%).

ABSTENCIÓN DE 45.71 EN ELECCIONES 2020

En 2020 la participación fue ligeramente mayor en las elecciones presidenciales y congresuales: 55.29%, un incremento de 0.95% respecto a 2024.

De siete millones 529 mil 932 empadronados, votaron cuatro millones 163 mil 305 ciudadanos. Los votos válidos fueron cuatro millones 103 mil 362 (98.5%) y los nulos 59 mil 943 (1.5%).

En los resultados: Luis Abinader alcanzó dos millones 154 mil 876 votos (52.52%); Gonzalo Castillo, un millón 537 mil 41 (37.46%) y Leonel Fernández, 365 mil 230 votos (8.9%).

MENOS 50% VOTAN EN ELECCIONES MUNICIPALES

Municipales 2024 con participación más baja registrada. Las elecciones municipales de 2024 marcaron el nivel más bajo de participación histórica: 46.67%.

De ocho millones 105 mil 151 habilitados, votaron tres millones 775 mil 587 personas. Los votos válidos fueron tres millones 687 mil 824 (97.6%) y los nulos 87 mil 783 (2.4%).

Resultados principales: PRM: un millón 747 mil 822 (50.5%); PLD: 786 mil 785 (23.7%) y Fuerza del Pueblo: 520 mil 352 (13.3%).

MUNICIPALES 2020: ABSTENCION DE 50.9%

El padrón fue de siete millones 487 mil 40 electores y votaron tres millones 679 mil 81 (49.16%). Los votos válidos fueron tres millones 502 mil 503 (95.2%) y los nulos 176 mil 578 (4.8%).

Resultados: PRM: un millón 705 mil 554 (46.99%); PLD: un millón 417 mil 890 (40.49%) y Fuerza del Pueblo: 310 mil 712 (8.9%).

Las municipales de 2020 fueron las primeras luego de la reforma constitucional de 2015 y se realizaron el 15 de marzo tras la suspensión del proceso del 16 de febrero.

POCO INTERESA ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

En las elecciones congresuales y municipales del 2010, el padrón fue cinco millones 492 mil 880.

Participación: 56.46% y abstención se ubicó en 43.6%. los votos válidos: dos millones 991 mil 031 (96.4%) y los nulos: 110 mil 40 (3.6%).

En los resultados: PLD: 380 mil 601 (40.71%); PRD: un millón 282 mil 536 (39.43%) y PRSC: 203 mil 729 (6.15%),

ELECCIONES 2006: ABSTENCIÓN DE 42.3%

El padrón electoral fue de cinco millones 369 mil 64, con una votaron tres millones 100 mil (57.7%) y los votos válidos: dos millones 685 mil 788.

Resultados: PLD: un millón 387 mil 878 (46.40%); PRD: 931 mil 151 (31.13%) y PRSC: 326 mil 893 (10.93%).

ELECCIONES 2002: 48.7 DE ABSTENCIÓN

Para esta consulta fueron convocados cuatro millones 644 mil 791 electores, participando el 51.38%. Los votos válidos: dos millones 297 mil 835 (96.27%). Nulos: 88 mil 973 (3.73%).

En los resultados: PRD: 963 mil 735 (41.94%); PLD: 657 mil 658 (29.11%) y PRSC: 556 mil 431 (24.32%).

ELECCIONES 1998: ABSTENCIÓN 47.2%

Es la primeras elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales, a raíz de la crisis política y la reforma constitucional del 1994.

El padrón electoral fue de cuatro millones 129 mil 554, con una participación de 52.88%. los votos válidos: dos millones 93 mil 488 (95.86%) y los nulos: 90 mil 21 (4.14%).

En los resultados: PRD: un millón 75 mil 306 (51.85%); PLD: 654 mil 713 (31.30%) y PRSC: 351 mil 347 (16.83%).

Fuente: N Digital