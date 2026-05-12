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Donald Trump confirma conversaciones con Cuba y afirma que “está pidiendo ayuda”

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Washington, Estados Unidos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que sostendrá conversaciones con Cuba, al tiempo que afirmó que ese país, “está pidiendo ayuda”. 

En una publicación difundida en su red Truth Social, el mandatario describió a la isla como “un país fallido” y aseguró que “Cuba pide ayuda, y vamos a hablar”. No obstante, no ofreció detalles sobre el posible alcance de las conversaciones.

El anuncio se produce luego de meses de presión de Washington contra La Habana, incluyendo sanciones y restricciones relacionadas con el suministro de combustible, tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado del gobierno cubano.

A principios de mayo, Trump también afirmó que Estados Unidos “tomaría el control” de Cuba “casi de inmediato”, declaraciones que generaron reacciones y preocupación en distintos sectores internacionales.

“Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fallido que solo va en una dirección: ¡Hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!”, escribió Trump en su publicación.

Fuente : N Digital
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