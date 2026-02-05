Edwin Paraison afirma que el 7 de febrero será clave para definir el rumbo de Haití

El director ejecutivo de la Fundación Zile y exembajador de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, advirtió que Haití enfrenta un escenario de alta incertidumbre política al llegar al 7 de febrero sin autoridades electas ni una fórmula clara de gobernanza, tras más de una década sin elecciones.

Paraison recordó, en declaraciones ofrecidas a RCC Noticias, que el país arrastra una profunda crisis institucional desde hace alrededor de diez años sin comicios y que la situación se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hecho que dio inicio a un período de transición política. “Haití tiene alrededor de 10 años sin elecciones”, señaló.

Explicó que ese proceso de transición debía concluir este 7 de febrero con la instalación de autoridades electas en todos los niveles del Estado, pero el objetivo no se alcanzó, pese a la creación de un Consejo Presidencial integrado por nueve miembros, seleccionados entre sectores de las fuerzas vivas de la nación, incluida la clase política.

Ante ese fracaso, Paraison indicó que se asume que el mandato del Consejo Presidencial debe concluir, aunque persiste el debate sobre qué estructura debe sustituirlo. Entre las propuestas se ha planteado la formación de un nuevo consejo de tres miembros o el establecimiento de una presidencia encabezada por una sola figura, incluso proveniente de la Corte de Casación.

Sin embargo, sostuvo que esas alternativas difícilmente se materializarán debido al respaldo del Gobierno de Estados Unidos al actual primer ministro, basado en una previsión constitucional que establece que, ante un vacío presidencial, el Consejo de Ministros puede asumir la conducción del Estado. “Ante un vacío presidencial el Consejo de Ministros puede tomar las riendas del Estado”, explicó.

Paraison agregó que esta tendencia se ha fortalecido en los últimos días con el apoyo explícito de Washington, incluyendo el envío de recursos militares y una activa presencia diplomática. Indicó que habrá que esperar el 7 de febrero para conocer la fórmula definitiva de gobernanza y recordó que se prevé la celebración de elecciones en agosto y diciembre, con el objetivo de que el 7 de febrero de 2026 Haití cuente con autoridades electas en todos los niveles del Estado.

Fuente: RCC Noticias