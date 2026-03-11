EE UU deporta a 63 dominicanos tras cumplir condenas por diversos delitos federales

Este martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a un grupo de 63 exconvictos dominicanos. Estos ciudadanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un vuelo fletado, tras haber cumplido condenas en cárceles estadounidenses por delitos federales que incluyen tráfico de drogas, homicidios y violaciones a las leyes migratorias.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el grupo compuesto por 59 hombres y cuatro mujeres fue escoltado durante el viaje por agentes del ICE y miembros del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals). A su llegada, fueron entregados formalmente a la Dirección General de Migración y a los organismos de seguridad del Estado.

¿Qué sigue para los repatriados? Tras su recepción en la terminal, los ciudadanos fueron trasladados bajo custodia al Centro de Retención de Deportados en Haina, provincia San Cristóbal. El protocolo a seguir establece dos posibles escenarios:

Libertad y entrega familiar: Serán depurados e interrogados. Quienes no tengan casos abiertos ni cuentas pendientes con la justicia dominicana, podrán regresar con sus familias.

Sometimiento judicial: Aquellos que tengan expedientes abiertos o estén vinculados a delitos en territorio nacional, serán puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público.

El contexto de las deportaciones en 2026 Según los reportes, el perfil migratorio de este grupo es mixto: mientras algunos cruzaron la frontera con México de forma irregular, otros residían legalmente en Estados Unidos antes de ser procesados judicialmente.

Estas acciones responden a los acuerdos de cooperación migratoria y judicial entre ambas naciones. La frecuencia de estos operativos es notable; tan solo la semana pasada, otros 64 dominicanos fueron devueltos al país bajo las mismas circunstancias. Con este último vuelo, las estadísticas preliminares del AILA apuntan a que cerca de 400 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del año.