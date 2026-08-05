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EE. UU. implementa programa piloto que permite exigir fianza a solicitantes de residencia

La fianza por carga pública se aplicará a solicitudes específicas y su monto será determinado por funcionarios consulares

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El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a implementar un programa piloto que permite a funcionarios consulares exigir a determinados solicitantes de visas de inmigrante el pago de una fianza por concepto de carga pública, como condición para la emisión del documento.

La medida, actualizada este miércoles cinco de agosto, establece que los funcionarios consulares podrán determinar, según las circunstancias de cada caso, si un solicitante debe presentar una fianza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para demostrar que no representará una posible carga para el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Estado recordó que la inmigración a Estados Unidos es considerada un privilegio y no un derecho, y que quienes solicitan una visa de inmigrante deben demostrar que podrán mantenerse sin convertirse en una carga pública para el país.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se aplica actualmente a determinadas solicitudes y los solicitantes a quienes se les requiera una fianza serán notificados directamente por un funcionario consular.

Monto variable de la fianza

La cantidad que deberá pagar el solicitante no es fija. Según el Departamento de Estado, el importe será establecido por un funcionario consular de conformidad con el artículo 8 CFR 213.1(b), tomando en cuenta una evaluación de la totalidad de las circunstancias de cada caso.

Fuente: Diario Libre.

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