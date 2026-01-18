EEUU exige liberación de presos políticos y fin de la represión en Nicaragua

Estados Unidos exigió este sábado la liberación incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua y el fin de lo que calificó como el “ciclo de represión” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La exigencia se produjo tras una nueva ola de detenciones en el país centroamericano, en la que varios ciudadanos fueron arrestados por interactuar en redes sociales con publicaciones relacionadas con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, según denuncias de organismos de derechos humanos.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense señaló que la detención de personas por expresar opiniones digitales evidencia la persecución política en Nicaragua. El pronunciamiento fue replicado por la embajada de Estados Unidos en Managua.

Aunque el pasado 10 de enero el régimen excarceló a 24 presos políticos bajo la figura de “convivencia familiar”, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que, de manera paralela, más de 60 ciudadanos fueron detenidos por expresiones digitales, en el marco de un operativo de vigilancia ordenado por las autoridades.

Opositores calificaron esta práctica como una estrategia de “puerta giratoria”, al liberar a algunos presos mientras se producen nuevas detenciones, manteniendo la presión sobre la sociedad. Los excarcelados permanecen bajo estrictas condiciones, incluyendo presentaciones diarias ante la Policía, restricciones de movilidad y prohibición de uso de redes sociales.

Hasta diciembre de 2025, organismos independientes registraban al menos 62 personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua, cifra que habría aumentado en las últimas semanas, según denuncias de defensores de derechos humanos.

FUENTE: N DIGITAL