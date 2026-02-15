EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El Comando Sur estadounidense eliminó este viernes una embarcación vinculada presuntamente al narcotráfico en aguas del Caribe. Tres tripulantes murieron. Con este operativo ya son más de 110 los fallecidos desde agosto por acciones militares de Washington en la zona.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron este viernes un nuevo operativo contra una lancha supuestamente ligada a redes del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela. Durante la intervención murieron tres tripulantes de la embarcación.

Según informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X, la operación se desarrolló en una ruta identificada como corredor habitual del crimen organizado. La acción estuvo a cargo de la operación Lanza del Sur, que desde agosto ha participado en múltiples intervenciones similares tanto en el Caribe como en el Pacífico.

La cifra de fallecidos por estas operaciones militares estadounidenses alcanza ya los 110 desde mediados de 2025. Solo esta semana se registraron tres ataques bajo las órdenes del nuevo comandante Francis Donovan, lo que marca una escalada en la intensidad de las acciones en la región.

Continuidad pese al reconocimiento del Gobierno interino

Los operativos persisten aunque Washington reconoció al Gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en Venezuela. La presencia naval y aérea estadounidense en aguas internacionales del Caribe fue el preludio de la intervención militar del 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a una cárcel federal en Nueva York.

Ahora, la administración Trump ha decidido un giro en su estrategia militar. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo y que hasta ahora patrullaba las costas caribeñas próximas a Venezuela, va rumbo a Oriente Medio.

La tripulación fue notificada el jueves. Fuentes estadounidenses indican que el navío no regresará a sus puertos base hasta finales de abril o principios de mayo. El cambio deja interrogantes sobre cómo se redistribuirá la presencia militar en el Caribe tras meses de operaciones sostenidas.

