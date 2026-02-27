Ejército detiene a 126 haitianos indocumentados en operativos en Dajabón

El Ejército informó que 126 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron detenidos en la provincia de Dajabón durante operativos en la frontera norte. Los extranjeros intentaban ingresar a República Dominicana por diversos puntos de la frontera, donde se han intensificado las labores de vigilancia.

En una primera intervención, el décimo Batallón de Infantería interceptó a 70 personas cerca del río Masacre, incluyendo 60 hombres, siete mujeres y tres menores. En otro operativo en el sector Cerro de Chacuey, se arrestaron 56 haitianos más: 48 hombres, siete mujeres y un menor.

Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales según la normativa vigente.

Fuente: El Testigo.