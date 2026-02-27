Nacionales

Ejército detiene a 126 haitianos indocumentados en operativos en Dajabón

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 1 hora
14 Se lee en 1 minuto

El Ejército informó que 126 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron detenidos en la provincia de Dajabón durante operativos en la frontera norte. Los extranjeros intentaban ingresar a República Dominicana por diversos puntos de la frontera, donde se han intensificado las labores de vigilancia.

En una primera intervención, el décimo Batallón de Infantería interceptó a 70 personas cerca del río Masacre, incluyendo 60 hombres, siete mujeres y tres menores. En otro operativo en el sector Cerro de Chacuey, se arrestaron 56 haitianos más: 48 hombres, siete mujeres y un menor.

Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales según la normativa vigente.

Fuente: El Testigo.

Deja tu comentario

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 1 hora
14 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Rolando Espinal rompe el silencio: Desmiente acusaciones de difamación en conflicto con Felipe Vicini

Hace 1 minuto

Felipe Vicini reclama no menos de USD$60 millones en daños compensatorios por difamación de Rolando Espinal y “Kapulett”

Hace 39 minutos

Documentos judiciales vinculan origen de presunta difamación contra Felipe Vicini a expulsión de evento empresarial en Colombia

Hace 44 minutos

Convocan al Comité de Fallas y activan proceso técnico tras apagón del lunes

Hace 6 horas
Botón volver arriba