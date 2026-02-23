Ejército intercepta jeepeta con 20 indocumentados en Mao

Mediante labores de patrullaje realizadas por miembros de Ejército de República Dominicana (ERD) fue interceptado un vehículo que transportaba a 20 nacionales haitianos en condición migratoria irregular en la provincia Valverde.

El operativo se llevó a cabo luego de un seguimiento que inició en la calle Benito Monción, en el municipio de Mao, logrando la intercepción en el distrito municipal La Caída, de la referida provincia.

Se trata de una jeepeta marca Honda, modelo CR-V, color rojo, placa G629988. Al aproximarse el personal militar, el conductor emprendió la huida, dejando el vehículo abandonado con los extranjeros indocumentados a bordo.

Al inspeccionar el interior del vehículo, fueron encontrados veinte (20) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en cuatro (04) mujeres y dieciséis (16) hombres.

Los extranjeros detenidos y el vehículo ocupado fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para los fines legales correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.

Fuente: Panorama.