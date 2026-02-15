El Alfa sufre accidente, su Ferrari choca estructuras y queda destrozado en la Tiradentes

Esta madrugada, el artista urbano El Alfa sufrió un traumático accidente en la avenida Tiradentes casi Roberto Pastoriza, pero salió ileso aunque su automóvil -un Ferrari- quedó destrozado.

En el accidente también resultaron afectados otros vehículos y el coche de El Alfa se llevó de paro varias estructuras que estaban colocadas allí.

El Alfa fue llevado a un centro médico para ser evaluado. Se informó que está estable por el momento.

Fuente: N Digital.