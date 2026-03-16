El aparatoso accidente de «calibradores» en la Máximo Gómez que se hizo viral

SANTO DOMINGO. — Lo que inició como una exhibición de destreza y adrenalina terminó en un fuerte accidente en la avenida Máximo Gómez, cuando un grupo de jóvenes que se dedicaba a «calibrar» sus motocicletas perdió el control, impactando contra el pavimento y el muro de contención de la vía.

El incidente, captado en video por otros conductores y compañeros de los motociclistas, muestra cómo los jóvenes transitaban a alta velocidad levantando la rueda delantera de sus motores. En un descuido, uno de los conductores perdió el equilibrio, provocando una caída en cadena que detuvo el tráfico de la concurrida avenida.

Una práctica que no se detiene

A pesar de los constantes operativos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), este tipo de prácticas continúa siendo el «pan de cada día» en las principales arterias viales de la capital.

El riesgo: Los jóvenes no portaban cascos protectores ni indumentaria de seguridad al momento del choque.

Impacto social: Usuarios en redes sociales han expresado su indignación, exigiendo medidas más drásticas para quienes ponen en riesgo no solo sus vidas, sino también las de los demás conductores.

Estado de salud: Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las heridas de los involucrados, aunque en el audiovisual se observa a varios de ellos tendidos en el suelo tras el fuerte impacto.

El video ha encendido nuevamente el debate sobre la falta de conciencia vial y la necesidad de una vigilancia más estricta en zonas neurálgicas de la ciudad para evitar desenlaces fatales.