El Dr. Fadul valora actuación de Salud Pública y calificó al ministro como “un hombre sensato»

El doctor José Ernesto Fadul Fadul valoró positivamente la actuación del Ministerio de Salud Pública y del ministro Víctor Atallah a quien calificó como “un hombre sensato y un médico brillante”, en medio de la polémica mediática surgida tras denuncias públicas sobre su consulta médica.

Durante declaraciones ofrecidas tras la controversia, Fadul afirmó que ha colaborado plenamente con los procesos de verificación realizados por las autoridades sanitarias y aseguró que su ejercicio profesional se mantiene dentro de lo establecido por la ley.

“Quiero felicitar al ministro de Salud Pública por ser un hombre tan sensato y un médico brillante que cumple la ley, como la cumplo yo”, expresó el especialista.

El médico explicó que personal del Ministerio ha visitado su consultorio en varias ocasiones para verificar el funcionamiento del centro y las prácticas médicas que allí se realizan.

“Han venido cinco veces aquí de diferentes departamentos y no han encontrado ninguna irregularidad porque yo no escondo nada. Todo está a la vista pública”, afirmó.

Fadul también resaltó que su trabajo se desarrolla bajo un esquema de atención multidisciplinaria, en coordinación con pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y terapeutas, como parte de un abordaje integral de los pacientes.

El especialista destacó su trayectoria profesional, indicando que cuenta con décadas de ejercicio médico y formación académica en España, asegurando que siempre ha procurado cumplir con las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Las declaraciones del doctor Fadul se producen en medio del debate público generado por denuncias difundidas en medios de comunicación sobre su práctica médica, situación que ha motivado la intervención técnica de Salud Pública para verificar el cumplimiento de los protocolos y normativas vigentes.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO