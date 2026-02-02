El Ejército arrestó en enero a ciudadano haitiano acusado de asesinar y decapitar mujeres

El Ministerio de Defensa informa que soldados del Ejército apresaron, el pasado 27 de enero, a un ciudadano haitiano que estaría vinculado a hechos criminales ocurridos en territorio haitiano, durante operaciones de patrullaje y control fronterizo realizadas en los alrededores del río Macasías, en Elías Piña.

Se trata del ciudadano haitiano Chin Laduse, quien fue capturado cuando se ocultaba en unos matorrales de la zona, a orillas del río Macasías. Estaba acompañado de un menor de edad que, según él, era su hijo.

Laduse dijo que se estaba escondiendo por temor a represalias en su país, donde lo estaban acusando de participar en el asesinato de varias mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados decapitados en el cauce de dicho río. También manifestó que una turba le pegó fuego a su vivienda en Haití.

Mujeres haitianas eran violadas y asesinadas por compatriotas que les prometían cruzarlas hacia territorio dominicano. Estas víctimas murieron en suelo haitiano y sus cadáveres eran lanzados al lecho del río Macasías, donde algunos han sido encontrados del lado dominicano.

A través de un comunicado, Defensa apuntó que Laduse y su acompañante fueron llevados bajo custodia a la Fortaleza La Estrella del Ejército, donde fueron puestos en manos de Migración para fines de registro biométrico y los procedimientos correspondientes, antes de ser entregados a la Policía Nacional de Haití para que respondan por las acusaciones que se les formulan.

“El Ministerio de Defensa reafirma que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, control y seguridad que ejecutan las Fuerzas Armadas en la franja fronteriza, en apoyo a las autoridades nacionales y en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo a la preservación del orden, la seguridad y la soberanía nacional. Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto (J-5)”, concluye el comunicado.