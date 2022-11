El estreno de «Cairo» de Karol G está que arde

“Juré que no me iba a coger de ningún culito… y aquí me tiene hablándote bonito”, escribió la intérprete de Provenza y 200 Copas en otra publicación de las redes sociales, donde también dejó un número 13 como evidencia. Rápidamente los fans de la Bichota comentaron que podría tratarse de un nuevo hit, que estaba anunciando.