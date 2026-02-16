El gobierno del PRM ha sido el que más ha enfrentado la corrupción, afirma Deligne Ascención

El secretario nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Deligne Ascención Burgos, dijo que, en materia de corrupción, no ha habido un gobierno en la República Dominicana que haya enfrentado de una manera más firme que el gobierno del presidente Luis Abinader.

A pesar de las críticas surgidas tras el caso Senasa, la administración actual defiende que este tipo de situaciones, aunque lamentables, han reforzado su compromiso.

Se argumenta Ascención, a diferencia de gobiernos anteriores donde se tuvo que esperar un cambio de administración para encauzar a personas vinculadas a temas de corrupción, el gobierno de Luis Abinader ha actuado de manera inmediata y legal ante situaciones que involucran a funcionarios importantes dentro de su propia gestión.

Fuente: NT