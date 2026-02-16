Política

El gobierno del PRM ha sido el que más ha enfrentado la corrupción, afirma Deligne Ascención

A pesar de las críticas surgidas tras el caso Senasa, la administración actual defiende que este tipo de situaciones, aunque lamentables, han reforzado su compromiso.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 56 minutos
15 Se lee en 1 minuto

El secretario nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Deligne Ascención Burgos, dijo que, en materia de corrupción, no ha habido un gobierno en la República Dominicana que haya enfrentado de una manera más firme que el gobierno del presidente Luis Abinader.

A pesar de las críticas surgidas tras el caso Senasa, la administración actual defiende que este tipo de situaciones, aunque lamentables, han reforzado su compromiso.

Se argumenta Ascención, a diferencia de gobiernos anteriores donde se tuvo que esperar un cambio de administración para encauzar a personas vinculadas a temas de corrupción, el gobierno de Luis Abinader ha actuado de manera inmediata y legal ante situaciones que involucran a funcionarios importantes dentro de su propia gestión.

Fuente: NT

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 56 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Ocho legisladores faltaron a casi la mitad de las sesiones sin ninguna sanción

Hace 32 minutos

PLD alerta Gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que en inversión pública

Hace 1 hora

PLD advierte deterioro del sector eléctrico y exige ejecución inmediata del pacto energético

Hace 1 hora

Danilo Medina exige explicación por alza del presupuesto de la presa de Monte Grande

Hace 2 horas
Botón volver arriba