El nuevo rector del ITLA anuncia auditoría tras su juramentación

El nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, anunció este martes que durante su gestión se realizará una auditoría institucional, al considerar que es un proceso normal y necesario al asumir la dirección de una entidad pública.

«Sí, debe hacerse una auditoría porque es lo normal. Cuando uno llega a una institución debe ver qué le están entregando y me tocará a mí también ser auditado en su momento», expresó Rosario Bernard al ser cuestionado tras su juramentación

Juramentación

Rosario Bernard fue juramentado la mañana de este martes por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, tras su designación mediante el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 por el presidente de la República, Luis Abinader.