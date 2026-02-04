El nuevo rector del ITLA anuncia auditoría tras su juramentación
Durante la ceremonia, aseguró que su gestión estará enfocada en la internacionalización de la institución
El nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, anunció este martes que durante su gestión se realizará una auditoría institucional, al considerar que es un proceso normal y necesario al asumir la dirección de una entidad pública.
«Sí, debe hacerse una auditoría porque es lo normal. Cuando uno llega a una institución debe ver qué le están entregando y me tocará a mí también ser auditado en su momento», expresó Rosario Bernard al ser cuestionado tras su juramentación
Juramentación
Rosario Bernard fue juramentado la mañana de este martes por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, tras su designación mediante el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 por el presidente de la República, Luis Abinader.
El acto fue encabezado por el titular del Mescyt y contó con la presencia de autoridades del ministerio, asesores del área de educación superior y colaboradores del Poder Ejecutivo.
Durante la ceremonia, García Fermín destacó la trayectoria académica y profesional del nuevo rector, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito tecnológico y de la educación superior.
