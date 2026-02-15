“El país no quiere repetir el pasado”, sostiene Abinader durante 11vo aniversario del PRM

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que el Gobierno está produciendo cambios reales y permanentes en el país, al tiempo que agradeció a la militancia del oficialista Partido Revolucionario Moderno por el respaldo sostenido al proyecto político.

Durante su intervención en la celebración del 11vo aniversario del PRM, realizada este domingo en la Gran Arena del Cibao, el mandatario contrastó la gestión actual con sectores que, según expresó, permanecen atados al pasado.

“Mientras algunos siguen aferrados a un pasado que el país no quiere repetir y prometen un futuro que nunca saben explicar, nosotros podemos proclamar con orgullo, pero sobre todo con el respaldo de los hechos y el timbre de la verdad, que lo que estamos haciendo está cambiando la República Dominicana”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró que las transformaciones impulsadas por su administración no son promesas a largo plazo, sino resultados palpables en el presente.

“Lo está cambiando no para mañana, lo está cambiando ahora y lo está cambiando para siempre”, enfatizó ante dirigentes y simpatizantes.

En un tono más personal, Abinader dedicó parte de su discurso a reconocer el trabajo de la base partidaria, destacando el rol de los militantes que, según dijo, no siempre figuran en los titulares, pero han sido fundamentales para la consolidación del proyecto político.

“Nada de lo que hoy celebramos habría sido posible sin ustedes, sin la base del Partido Revolucionario Moderno, sin sus militantes. Los que no salen en los titulares, los que no buscan reconocimiento, pero los que nunca fallan”, expresó.

El mandatario recordó a quienes trabajaron en los momentos más complejos, tocaron puertas, organizaron estructuras y defendieron las ideas del partido con disciplina y honestidad.

“Cada uno, cada uno de ustedes desde su lugar fue importante”, afirmó.

