El papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

Ciudad del Vaticano.– El papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en un encuentro que fue incluido oficialmente en la agenda de la Santa Sede, aunque no se ofrecieron detalles públicos sobre los temas abordados.

La audiencia se realizó en el Palacio Apostólico del Vaticano y fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que incluyó el nombre de Machado en la lista oficial de personas recibidas por el pontífice durante la mañana.

El encuentro acontece en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación en Venezuela, tras un giro significativo en la dinámica política del país suramericano desde finales de 2025 y comienzos de 2026. Aunque no se han divulgado declaraciones oficiales sobre el contenido específico de la audiencia, medios vinculados informan que Machado solicitó al pontífice interceder por la protección de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el avance de la transición democrática en su país.

Machado, que fue obligada a salir de Venezuela en diciembre de 2025 para poder recibir su Premio Nobel en Oslo, ha mantenido en Europa una activa agenda internacional, denunciando la presencia de agentes extranjeros y grupos criminales en Venezuela y pidiendo un mayor aislamiento diplomático y financiero del régimen que hasta recientemente estaba en el poder.

La visita al Vaticano se produce además en un momento en que María Corina Machado se prepara para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, programada para esta semana, en la que se espera consolidar apoyos a la transición democrática venezolana.

Cabe recordar que el Premio Nobel de la Paz 2025 fue conferido a Machado por su labor en defensa de la democracia en Venezuela, reconocimiento que fue objeto de controversia tras su oferta de compartirlo con el presidente Trump, propuesta que fue rechazada por el Instituto Nobel por estatutos que impiden revocar, transferir o compartir el galardón una vez otorgado.

La audiencia con el papa León XIV refuerza el papel del Vaticano como actor diplomático en la crisis venezolana y subraya el perfil internacional que ha adquirido Machado en su lucha por un proceso democrático en su país.

