El PLD exige respuestas de Abinader sobre narcotráfico, transparencia y corrupción

La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entiende que el presidente Luis Abinader debe destinar su sexta rendición de cuentas, programada para el 27 de febrero, a responder sobre las problemáticas del país.

Los vicepresidentes del PLD coincidieron este lunes en que “más que vender un discurso positivo o vender las pequeñas cosas que ha hecho”, el Gobierno tiene que ofrecer datos precisos y verificables sobre las situaciones negativas registradas.

En una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del partido, los peledeístas presentaron una lista de preguntas sobre las que exigen recibir una reacción por parte del mandatario durante el discurso que pronunciará el próximo viernes.

Droga en RD

El dirigente Yván Lorenzo, uno de los tres vicepresidentes del PLD, aseguró que el territorio dominicano está siendo reconocido en el marco internacional por ser un centro de acopio y distribución de drogas en el Caribe.

Ante esto, expresó que “se hace necesario que el presidente le explique al país dónde están los almacenes que guardan más de 20 toneladas de cocaína”.

Además, requirió a Abinader referirse sobre el reconocimiento gubernamental que le otorgó a Melitón Cordero, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado a la oficina en Santo Domingo.

Esto luego de que Cordero fuese destituido de su cargo y acusado en un tribunal federal de Estados Unidos por supuestamente realizar fraudes con el visado de ese país.

“Dinero para el PRM”

Por otro lado, Lorenzo expresó diversos cuestionamientos sobre el caso de alegada corrupción registrado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los interrogatorios realizados a imputados en la estructura denunciada por el Ministerio Público (MP) que tenía supuestamente al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, como cabecilla, indican que parte del dinero recibido fue utilizado para financiar la campaña electoral de 2024 del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ante estos señalamientos, Lorenzo espera también que el presidente se refiera a «los fondos recibidos por el PRM de la corrupción en el Senasa».

“¿Puede el Gobierno informar al país si existe una investigación formal específica sobre el eventual uso electoral de esos fondos y si está dispuesto a garantizar que cualquier indagatoria incluya la trazabilidad completa del destino final de los recursos?”, dijo.

Las otras preguntas que hace el PLD

“En cuanto al caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el pueblo dominicano también se pregunta”:

¿Cuáles fueron los criterios técnicos y financieros utilizados para adjudicar los contratos vinculados a sistemas tecnológicos y semaforización?

¿Qué falló en los mecanismos de control interno y cuáles reformas se implementarán para evitar nuevas irregularidades?

En relación con las contrataciones públicas y sus excepciones:

¿Cuántos procesos se realizaron mediante licitación pública abierta (que no solo beneficiarían a los miembros del partido de gobierno) y cuál fue el ahorro real frente a presupuestos de referencia?

¿Cuál ha sido el destino del dinero proveniente del cuestionado contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)?

¿Dará cuenta el gobierno de por qué, de manera inexplicable, se ha multiplicado el costo de la presa de Monte Grande?

¿Cuál es el monto total administrado bajo fideicomisos públicos?

¿Cuáles mecanismos de supervisión parlamentaria y ciudadana existen sobre esos recursos?

Sector económico y eléctrico

Lorenzo estuvo acompañado por los vicepresidentes Temistocles Montas y Zoraima Cuello, quienes también señalaron varias inquietudes sobre el desempeño económico que ha reflejado el Gobierno durante los últimos años.

Este grupo de peledeístas afirma que más del 80% de la población está inconforme por los altos costos de la canasta básica familiar. Asimismo, que el 50% de la sociedad expresa quejas debido a los “bajos e inestables ingresos”.

“No son datos fríos ni porcentajes de cálculos, es la ciudadanía padeciendo los desatinos del gobierno”, declaró Montas.

Los representantes de la organización política opositora tienen la expectativa de que el primer mandatario aclare si tiene previsto implementar medidas estructurales “para aumentar el ingreso real de las familias, más allá de los subsidios temporales”.

“El presidente debe explicarle a la sociedad dominicana por qué en 2025 la inversión pública rondó apenas 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras las transferencias al sector eléctrico superaron 1.6% del PIB”, precisaron.

“Promesas incumplidas”

Montas afirmó que si el presidente Abinader insiste en presentar una República Dominicana alejada de la realidad, sin problemáticas por solucionar, “se expone una vez más al ridículo público y al reproche ciudadano”.

“¿A quiénes creen que convencen con mentiras? La realidad les golpea en la cara. Lastimosamente, el desorden y la improvisación del Gobierno pasan factura al pueblo dominicano”, dijo al terminar la lista de cuestionamientos dirigidos al gobernante Abinader.

