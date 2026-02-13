El PRD informa que saldrá a las provincias a reorganizar su estructura

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pondrá en marcha este fin de semana una Jornada Nacional de Asambleas Provinciales, con el despliegue de once comisiones de dirigentes que recorrerán todas las provincias del país durante los meses de febrero y marzo, como parte de un amplio movimiento de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras.

La jornada arrancará con la participación directa de la alta dirigencia perredeísta. El presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, encabezará la asamblea en San Pedro de Macorís, en la región Este; la secretaria general, Peggy Cabral, desarrollará encuentros en provincias del Sur; mientras que el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán, liderará la asamblea en Santiago de los Caballeros, en el Cibao.

De manera simultánea, otros dirigentes nacionales estarán distribuidos estratégicamente en al menos 15 demarcaciones, garantizando presencia territorial en todo el país.

La organización explicó que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa política, tras concluir el proceso de evaluación y actualización de sus estructuras provinciales, municipales y distritales realizado durante el pasado año.

Héctor Guzmán indicó que el objetivo central de esta fase es compactar la organización interna, alinear a toda la dirigencia bajo una estrategia común y fortalecer los principales organismos nacionales del partido, como la Comisión Política y la Comisión Presidencial.

“Entramos en una fase de consolidación. Estamos reuniendo presencialmente a toda la dirigencia provincial y municipal para definir la línea de trabajo que guiará el crecimiento del partido”, afirmó.

El PRD sostuvo que el período febrero–marzo será determinante para dejar plenamente estructurada su maquinaria organizativa y sentar las bases de un proceso sostenido de expansión política a nivel nacional.

La dirección perredeísta destacó, además, que de forma paralela continúa la integración de nuevos profesionales, jóvenes y líderes comunitarios, fortaleciendo el dinamismo interno y la renovación de la organización.

Con esta Jornada Nacional de Asambleas Provinciales, el PRD envía un mensaje claro: su liderazgo está activo, cohesionado y en contacto directo con las bases, consolidando estructuras y trabajando de cara a una nueva etapa de crecimiento político.