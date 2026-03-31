El precio de la tradición: mil 500 pesos cuesta hacer una habichuela con dulces

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Con la llegada de la Semana Santa, en República Dominicana se reaviva una de las tradiciones más arraigadas en los hogares, la preparación de habichuelas con dulce.

Este alimento no solo representa un símbolo cultural, también pone en evidencia la realidad económica de muchas familias que se preparan para compartirlo, con un costo de elaboración para diez personas alrededor de RD$1,500 pesos.

La elaboración de las habichuelas con dulce, basada en ingredientes como habichuelas rojas, leche, coco, batata, azúcar y especias, convierte este plato en una mezcla única típica de la cuaresma.

La generalidad de los hogares dominicanos no escatima en costos a la hora de realizar un caldero de habichuelas con dulce; con la finalidad de unir a la familia, vecinos y amigos cercanos.

A pesar de estos costos, la tradición se mantiene viva y continúa siendo una práctica colectiva en la que participan varios miembros de la familia, desde el remojo de las habichuelas hasta el momento de servir el postre.

Preparación tradicional paso a paso

La receta inicia con el remojo de las habichuelas durante toda la noche. Posteriormente, se cocinan hasta ablandarse.

En paralelo, se hierve agua con canela y clavos dulces, donde se cocina la batata. Luego, las habichuelas se licúan con parte de esta agua hasta lograr una mezcla cremosa.

A continuación, se cocinan la leche evaporada, la leche de coco, el azúcar y las especias. A esta mezcla se incorporan las habichuelas licuadas, las pasas y la batata, removiendo constantemente hasta obtener una consistencia espesa.

El resultado es un postre cremoso, aromático y lleno de sabor, listo para servirse con galletas.

Las habichuelas con dulce no solo representan un legado gastronómico, sino también una expresión viva de la identidad dominicana. Cada Semana Santa, este postre reafirma su lugar en la mesa y en el corazón de las familias, incluso frente a los desafíos económicos actuales.

Fuente: N Digital