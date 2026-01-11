El primer ministro de Haití garantiza que el 2026 será el año de la seguridad y de las elecciones

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, aseguró que el año 2026 marcará un punto de inflexión para el país, con la seguridad ciudadana y la organización de elecciones como prioridades centrales.

En un mensaje difundido en redes sociales el 9 de enero, Fils-Aimé afirmó que «2026 será el año de la seguridad«. «Será el año de las elecciones. 2026 será el año en que el pueblo recupere su país».

De acuerdo con lo publicado por el periódico haitiano Le Nouvelliste, el jefe de gobierno destacó los avances de las fuerzas de seguridad en la recuperación de territorios que estaban bajo control de bandas armadas, señalando que «el miedo ha cambiado de bando».

El periódico haitiano también recoge que el primer ministro rindió homenaje a la Policía Nacional Haitiana (HNP) y a las Fuerzas Armadas de Haití (FAd´H), a las que calificó como pilares de la resistencia del Estado.

«Sin ustedes, no sabríamos dónde estaría este país. Son el último bastión del Estado y de la justicia», expresó Fils-Aimé, animando a continuar la ofensiva contra los grupos criminales.

La policía retoma espacios estratégicos

De acuerdo con Le Nouvelliste, fuentes gubernamentales confirmaron que la policía ha retomado espacios estratégicos en Puerto Príncipe, incluyendo la plaza pública de Delmas 2 y la zona de La Saline, donde se destruyeron casas utilizadas por líderes de bandas.

Testigos señalaron que los delincuentes huyeron hacia Cité Soleil antes de la llegada de las fuerzas del orden.

Con estas operaciones, el gobierno busca garantizar que los ciudadanos puedan regresar a sus hogares y que el país esté en condiciones de celebrar elecciones en 2026.

FUENTE: DL