El PRM dice que la gente está volviendo al campo a trabajar la agricultura

«La gente está volviendo al campo a trabajar». Con esas palabras, el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eulalio Ramírez, aseguró que los hijos de los agricultores se han interesado en volver a los campos de cultivos para trabajar en ellos.

Ramírez comentó que la migración dentro de los campos rurales se ha detenido y eso ha llevado a que la institución incorpore más de 900,000 mil tareas de tierra en todo el territorio nacional para ayudar con las labores correspondientes.

«Hemos incorporado 900,000 mil tareas de tierra que anteriormente estaban vacías, que las habían abandonado, y vemos cómo se han estado integrando a las labores productivas«, aseveró el ingeniero una rueda de prensa.

En ese sentido, el titular de la entidad reveló que han «estado estudiando el desarrollo de la mano de obra» y eso ha llevado a que el Gobierno coloque recursos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) para colocar los equipos necesarios.

«El Gobierno ha dispuesto de recursos a través del Bandex para financiar maquinarias y tecnologías apropiadas que puedan reducir la mano de obra en la zona rural, tecnificando el campo», dijo.

Además, habló sobre la creación de un programa de incentivos para que las personas que han emigrado desde los campos puedan volver a reincorporarse a las actividades agropecuarias.

constrate con opm

Sin embargo, esas declaraciones contrastan a las recolectadas por el Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), que se reunió el pasado lunes con productores agropecuarios del Cibao y la línea Noroeste de la nación.

Ahí los trabajadores comentaron sus quejas y dos de ellas fueron la falta de interés por parte de las nuevas generaciones en la agricultura, situación que ha llevado a varios agricultores a vender sus tierras.

De igual forma, revelaron que existen zonas dentro de la isla donde todavía no hay equipos tecnológicos necesarios para realizar ciertas labores y eso dificultad la sostenibilidad de los trabajos en los campos.

FUENTE: LISTIN DIARIO