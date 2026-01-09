El Vaticano trató de negociar asilo de Maduro en Rusia, según el Washington Post

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

«Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero», dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que «parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad».

A pesar de ello, EE.UU. acabó llevando a cabo una operación militar que resultó en la captura y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso habría invitado a Maduro a Washington, para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció pero que el venezolano aparentemente rechazó.

