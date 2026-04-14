Elizabeth Silverio es condenada a cinco años de prisión por usurpación de funciones

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La acusada Elizabeth Silverio Silien fue condenada a cinco años de prisión en un segundo juicio, tras ser hallada culpable de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

El tribunal determinó su responsabilidad penal en los hechos relacionados con la operación del centro Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), donde se le imputaba ejercer funciones propias de profesionales de la salud sin la debida acreditación.

No obstante, la jueza dispuso que la condena no se ejecute de inmediato, al ordenar que la imputada no sea enviada a prisión hasta que la sentencia adquiera carácter definitivo.

Una sentencia se considera “firme” cuando ya no puede ser recurrida mediante apelación, casación u otros recursos legales, o cuando las partes no ejercen esas acciones dentro de los plazos establecidos por la ley.

Esta es la segunda vez que Silverio es condenada, ya que en un primer juicio fue sentenciada a 8 años de prisión, mismo que luego fue anulado para que se celebrara un segundo. Silverio cumplirá su sentencia en el Centro Najayo Mujeres.

Fuente: NT