¡Ella e’! Luz García arrasa con tres nominaciones a Premios Soberano 2026

La actriz y presentadora de televisión Luz García fue recibida la tarde de este martes en su oficina con una ovación por o haber obtenido tres nominaciones a la edición 41 de los Premios Soberano, en las categorías Presentadora de TV, Revista Semanal de Variedades y Podcast del Año.

Entre aplausos y a ritmo de la popular frase “¡Ella e’!”, García expresó su alegría y agradecimiento al ser cuestionada sobre cómo se sentía ante este triple reconocimiento.

“¡Ay, qué equipo tan chulo! Feliz, contenta, tres nominaciones… ya yo estoy paga”, respondió con emoción.

La comunicadora destacó que este logro es el resultado de muchos años de trabajo constante junto a su equipo.

“Feliz de mi equipo de trabajo, son demasiados años. ‘¡Ella e’!’, ‘¡Ustedes son!’. Yo estoy feliz: Noche de Luz como Revista Semanal de Variedades, Presentadora del Año y Luz García en Podcast”, manifestó.

“Señores, a seguir trabajando, a seguir produciendo y, por supuesto, gracias a todo el público, que es parte de esto y ustedes lo sostienen”, expresó.

En la categoría Presentadora de TV, Luz García compite con Jatnna Tavárez, Pamela Sued, Jenny Blanco y Milagros Germán. Mientras que, en Revista Semanal de Variedades, su programa Noche de Luz se enfrenta a Con Jatnna, Me gusta de noche y Es temprano todavía.

En Podcast del Año, la comunicadora comparte nominación con Abriendo el Podcast, de Vian Araújo y Ricardo Rodríguez; Cuéntale al Podcast, de Jean Carlos Villanueva; y Los Black Kings, conducido por Eric Montero Martes, Miguel Vidal Ramírez, Daniel Martínez Luciano y Héctor Diloné Charles.

Los Premios Soberano, que serán producidos por tercer año consecutivo por el empresario artístico César Suárez Jr., y copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se celebrarán el miércoles 18 de marzo. La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m., con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y la plataforma ViX.

Fuente: Panorama.