Empleada del aeropuerto de Rhode Island llora al ver llegar primer vuelo directo desde RD

Yolanda Marcelino, trabaja en el aeropuerto de Providence en Rhode Island, donde este lunes aterrizó el primer vuelo directo desde la República Dominicana. Desde la ventanilla, los pasajeros pudieron ver sus lágrimas tras ver aterrizar el avión.

Tras enterarse del hecho, la dominicana, que trabaja como supervisora de Rampa para la aerolínea Delta, tomó su día libre pues «quería ver con sus propios ojos lo que por tanto tiempo había esperado».

Marcelino tiene más de 20 años residiendo en Providence y más de un año sin viajar a su país. Ahora, no tendrá que viajar más de una hora hacia Boston para poder visitar a su familia en San Cristóbal, de donde es oriunda.

«»Estoy muy feliz y como no podía hablar me puse a llorar. Yo trabajo aquí y tomé mi día libre para venir a ver esto que por tanto tiempo he esperado»» Yolanda Marcelino Dominicana residente en Providence “

Dominicanos celebran el vuelo

No solo Marcelina se mostró emocionada con el vuelo, también el comediante Miguel Céspedes, quien reside en este estado, celebró la llegada de un vuelo que pueda conectarlos directamente con su tierra.

«Este es el estado más pequeño de Estados Unidos y que nos hayan tomado en cuenta es una gran alegría y no les vamos a quedar mal», expresó el comediante.

Céspedes aseguró que espera que la aerolínea pueda abrir vuelos a otros aeropuertos de la República Dominicana y destacó que este vuelo ha llegado en momentos en que los dominicanos se encuentran pasando muchas vicisitudes para poder viajar a RD debido a los retrasos y «malos tratos» de otras aerolíneas.

Por su parte, Enrique García, cónsul dominicano en Boston, destacó que la comunidad dominicana en Providence se siente muy agradecida de poder viajar directamente a su país desde el estado.

Indicó que desde hace unos dos años han estado conversando para traer hacia Rhode Island una aerolínea dominicana.

Actualmente, en Providence viven unos 70 mil dominicanos los cuales tenían que trasladarse hacia Boston para poder viajar a RD.