Empleados de DKolor denuncian cancelaciones masivas a través de WhatsApp

Más de 400 empleados de la empresa DKolor habrían sido desvinculados de sus puestos sin notificación formal y aún no han recibido el pago de sus prestaciones laborales.

De acuerdo con algunos empleados que ofrecieron sus testimonios en varios medios de circulación nacional, explicaron que la empresa comunicó las desvinculaciones a través de mensajes enviados a grupos de WhatsApp, en los que se les informó que debían dejar de asistir a sus labores.

En enero de 2020, el INTRANT suscribió con DKolor el contrato DJ-CSB-001-2020 para la “instalación y operación del sistema integral de emisión de licencias de conducir”.

Ese acuerdo, según la acusación del Ministerio Público, otorgaba a la empresa el control total del sistema de licencias, incluyendo cobros, equipos, software y mantenimiento.

Según el contrato, la empresa recibía RD$805.69 por cada servicio de emisión o renovación de licencia de conducir realizado dentro del sistema que operaba para el Estado dominicano.

Sin embargo, al sumar los ingresos generados por el volumen de licencias y operaciones, el negocio movía cientos de millones de pesos, según el MP.

El expediente del Ministerio Público en la denominada Operación Camaleón imputó a la empresa DKolor S.R.L. como una de las piezas centrales de un supuesto entramado de corrupción que habría operado dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Hasta el momento, la empresa DKolor no ha emitido una posición pública sobre las denuncias realizadas por los exempleados.

FUENTE: N DIGITAL