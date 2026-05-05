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Empresario hotelero es devorado por cocodrilo; encontraron sus restos al interior de su estómago

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El noreste de Sudáfrica, específicamente la zona cercana al Parque Nacional Kruger, se vio conmocionada por el hallazgo de los restos de Gabriel Batista, un reconocido empresario hotelero de 59 años que se encontraba desaparecido desde el pasado lunes.

 

Batista, quien se desempeñaba como gerente del hotel Border Country Inn en la localidad de Komatipoort, fue víctima de un feroz ataque por parte de un cocodrilo tras ser arrastrado por las corrientes del río Komati.

La tragedia se desencadenó cuando Batista intentó cruzar un puente sobre el río Komati a bordo de su camioneta Ford Ranger. La región atravesaba un periodo de brutales inundaciones, y la fuerza del agua terminó arrastrando el vehículo río abajo.

Según las investigaciones policiales, se cree que el empresario intentó salir de la camioneta una vez que fue arrastrada, momento en el que habría sido interceptado y atacado por el animal.

Fuente: Los Mocanos

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