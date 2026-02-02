Economía

Empresarios deben aplicar aumento salarial a partir de hoy, señala el Ministerio

Olivares enfatizó que este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar que las condiciones laborales cumplan con la ley.

Vidal Sepulveda Send an email 2 de febrero de 2026
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A partir de este 1 de febrero, entra en vigor el incremento del 8% al salario mínimo para los trabajadores del país, informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien recordó a los empleadores la obligación de cumplir con lo pactado.

Según detalló Olivares, los nuevos salarios mínimos por tamaño de empresa serán:

  • Empresas grandes: 29,988 pesos, un aumento de casi 5,000 pesos.

  • Empresas medianas: 27,489 pesos, un aumento de 4,582 pesos.

  • Empresas pequeñas: 18,421 pesos, un aumento de 3,070 pesos.

  • Microempresas: 16,993 pesos, un aumento de 2,832 pesos.

El funcionario destacó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el salario mínimo ha registrado un incremento nominal del 20%, beneficiando directamente a alrededor de 1.4 millones de trabajadores, equivalentes al 60% del empleo formal en el país.

Olivares enfatizó que este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar que las condiciones laborales cumplan con la ley.

Asimismo, instó a los empresarios a actualizar los salarios sin dilación, para que los empleados perciban los beneficios correspondientes desde el primer día del mes.

El aumento se da en un contexto de recuperación económica gradual y se espera que impacte de manera positiva en el consumo interno y la estabilidad laboral.

Fuente: NT

Vidal Sepulveda Send an email 2 de febrero de 2026
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